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четверг, 14 мая 2020 09:50

Убытки "Укрзализныци" превысили 1 млрд грн

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Убытки &quot;Укрзализныци&quot; превысили 1 млрд грн
Национальное антикоррупционное бюро расследует более 20 уголовных производств по коррупции в сфере деятельности "Укрзализныци" pixabay.com

Национальное антикоррупционное бюро расследует более 20 уголовных производств по коррупции в сфере деятельности "Укрзализныци" и других государственных транспортных предприятий, сумма причиненного ущерба по которым составляет 1,1 млрд грн. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Интернет-издания OBOZREVATEL.

В частности, в ответе НАБУ сообщается, что на сегодня в ведомстве находится 21 уголовное производство относительно коррупционных уголовных правонарушений в сфере деятельности АО "Укрзализныця". Предварительная сумма ущерба в этих и других производствах относительно деятельности транспортных госпредприятий составляет ориентировочно 1,1 млрд грн.

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"Основные правонарушения, которые расследуют детективы Национального бюро в сфере деятельности АО "Укрзализныця", связанные со злоупотреблениями при проведении публичных закупок, обслуживании долговых обязательств, осуществлении страховой деятельности, предоставлении льгот на тарифы грузовых перевозок", − отмечается в ответе НАБУ.

В то же время народный депутат Украины, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныци", депутаты будут инициировать вопрос о его замене.

Укрзализныця готовится к выходу из карантинного режима. В компании сказали, что в первую очередь после окончания карантина запустят пригородные электропоезда, затем на маршруты выйдут скоростные поезда "Интерсити" и "Интерсити +".

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