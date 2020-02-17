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Убытки из-за аннексии Крыма: Нафтогаз уточнил сумму потерь

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Убытки из-за аннексии Крыма: Нафтогаз уточнил сумму потерь
Гаагский трибунал признал факт нарушения Россией соглашения о взаимной защите инвестиций. ФОТО: glavcom.ua

Убытки Нафтогаза от потерянных активов в Крыму после оккупации полуострова составляют около $8 млрд.

Сообщила об этом пресс-служба НАК на официальном сайте.

Указанная сумма содержит объем самых убытков вместе с процентами.

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"НАК "Нафтогаз Украины" и 6 компаний группы Нафтогаз подали ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге", — говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, незаконную экспроприацию активов Нафтогаза РФ не отрицает, однако утверждает, что никакой компенсации за них не должна.

В июле 2019 года Нафтогаз подавал в Гаагский трибунал заявление, в котором сумма убытков от аннексии Крыма составляла $5,2 млрд. Окончательное решение по этому делу ожидали в конце 2020 года. Суд при Постоянной палате признал, что, отобрав активы Нафтогаза в Крыму, Россия нарушила ряд положений соглашения о взаимной защите инвестиций. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но альтернативного расчета убытков не заявила.

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