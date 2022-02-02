У Жеваго прокомментировали обыски у бывших руководителей Нафтогаза

 
Ексклюзивы
1/5
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 252
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото
Просмотров: 622
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 855
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1107
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 8028
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 801
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 819
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 621
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 1629
Фото
Все фото
3
6
10
3
18
В Харькове остановилась строительная сфера
В Харькове остановилась строительная сфера
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Видео
Все видео
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 828
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 306
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 999
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 990
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6930
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 675
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 19:16

У Жеваго прокомментировали обыски у бывших руководителей Нафтогаза

  Комментировать
У Жеваго прокомментировали обыски у бывших руководителей Нафтогаза
1 февраля ГБР провело обыски у бывших руководителей Нафтогаза. Фото: "Укрінформ"

Правоохранительные органы отреагировали на законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать действия со стороны бывшего руководства НАК "Нефтегаз Украины".

Об этом сообщают юридические консультанты Константина Жеваго.

"Мы также надеемся, что все виновные будут привлечены к ответственности", – добавляют они.

Речь идет об обысках, которые 1 февраля провели сотрудники Государственного бюро расследований у бывших глав Нафтогаза Андрея Коболева, Сергея Переломы по делу о краже природного газа, принадлежащего НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 2 млрд грн.

"Причина обыска – дело относительно незаконной передачи 305 млн куб. м природного газа из собственности государства в пользу ненадлежащих компаний, которые возглавлялись "фунтами", имели уставные фонды всего в несколько тысяч гривен. Они обанкротились и были ликвидированы только все деньги, полученные от реализации газа, были обналичены и выведены", - сообщили юридические консультанты бизнесмена.

Как заявляют юристы Жеваго, ранее предыдущее руководство НАК "Нафтогаз Украины" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн грн, по выводам экспертов.

"Компания Укрэнергосбыт, в пользу которой пытались передать газ, была украдена у Константина Жеваго и рейдерским образом с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового собственника/бенефициара, прописанного на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Далее НАК "Нафтогаз Украины" пытался через Укрэнергосбыт передать газ или денежный эквивалент его стоимости на финкомпанию "Фин-инвест", - говорится в заявлении.

"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 млн куб. м природного газа, мы предупреждали господина Коболева, господина Перелому и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании Укрэнергосбыт, будут привлечены к ответственности.

Руководители Нафтогаза и Укртрансгаза, в отношении которых сегодня проводились следственные действия, а также руководители и бенефициары финкомпании "Фин-инвест" и другие, а именно Игорь Алексеевич Воронов, Сергей Анатольевич Грачев и бывшие депутаты Леонид Васильевич Крючков и Сергей Николаевич Тронь, будут отвечать за это воровство, коррупцию и причинение вреда государству в соответствии с законодательством Украины", - добавляют юридические консультанты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГФС проводит обыски в Нафтогазе

Они также отмечают, что согласно недавним решениям судов законные акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и в соответствии с законодательством Украины потребуют возвращения газа, который есть в собственности ЧАО "Укрэнергосбыт".

1 февраля Государственное бюро расследований пришло с обысками к бывшему руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву. Обыски проводятся дома и в офисе Коболева - касаются незаконного отчуждения 2020 года природного газа на 2,2 млрд грн, сообщают источники Gazeta.ua в ДБР.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Жеваго прокомментировали обыски у бывших руководителей Нафтогаза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 57798
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 2 Просмотров: 18567
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 11223
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 8028
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 5895
Экономика
Нидерланды предоставят Украине киберпомощь и €400 тыс.
Нидерланды предоставят Украине киберпомощь и €400 тыс. Просмотров: 117
Пять стран запустили фонд помощи Украине объемом $47 млн
Пять стран запустили фонд помощи Украине объемом $47 млн Просмотров: 396
В прошлом году контрабанда сигарет достигла рекордной отметки
В прошлом году контрабанда сигарет достигла рекордной отметки Просмотров: 144
Украинские заробитчане установили новый рекорд
Украинские заробитчане установили новый рекорд Просмотров: 675
После отдыха в США Лещенко пошел на повышение
После отдыха в США Лещенко пошел на повышение Просмотров: 972
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
2
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
1
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"
Голосов: 100
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть