У Жеваго прокомментировали обыски у бывших руководителей Нафтогаза

1 февраля ГБР провело обыски у бывших руководителей Нафтогаза. Фото: "Укрінформ"

Правоохранительные органы отреагировали на законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать действия со стороны бывшего руководства НАК "Нефтегаз Украины".

Об этом сообщают юридические консультанты Константина Жеваго.

"Мы также надеемся, что все виновные будут привлечены к ответственности", – добавляют они.

Речь идет об обысках, которые 1 февраля провели сотрудники Государственного бюро расследований у бывших глав Нафтогаза Андрея Коболева, Сергея Переломы по делу о краже природного газа, принадлежащего НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 2 млрд грн.

"Причина обыска – дело относительно незаконной передачи 305 млн куб. м природного газа из собственности государства в пользу ненадлежащих компаний, которые возглавлялись "фунтами", имели уставные фонды всего в несколько тысяч гривен. Они обанкротились и были ликвидированы только все деньги, полученные от реализации газа, были обналичены и выведены", - сообщили юридические консультанты бизнесмена.

Как заявляют юристы Жеваго, ранее предыдущее руководство НАК "Нафтогаз Украины" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн грн, по выводам экспертов.

"Компания Укрэнергосбыт, в пользу которой пытались передать газ, была украдена у Константина Жеваго и рейдерским образом с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового собственника/бенефициара, прописанного на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Далее НАК "Нафтогаз Украины" пытался через Укрэнергосбыт передать газ или денежный эквивалент его стоимости на финкомпанию "Фин-инвест", - говорится в заявлении.

"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 млн куб. м природного газа, мы предупреждали господина Коболева, господина Перелому и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании Укрэнергосбыт, будут привлечены к ответственности.

Руководители Нафтогаза и Укртрансгаза, в отношении которых сегодня проводились следственные действия, а также руководители и бенефициары финкомпании "Фин-инвест" и другие, а именно Игорь Алексеевич Воронов, Сергей Анатольевич Грачев и бывшие депутаты Леонид Васильевич Крючков и Сергей Николаевич Тронь, будут отвечать за это воровство, коррупцию и причинение вреда государству в соответствии с законодательством Украины", - добавляют юридические консультанты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГФС проводит обыски в Нафтогазе

Они также отмечают, что согласно недавним решениям судов законные акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и в соответствии с законодательством Украины потребуют возвращения газа, который есть в собственности ЧАО "Укрэнергосбыт".

1 февраля Государственное бюро расследований пришло с обысками к бывшему руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву. Обыски проводятся дома и в офисе Коболева - касаются незаконного отчуждения 2020 года природного газа на 2,2 млрд грн, сообщают источники Gazeta.ua в ДБР.