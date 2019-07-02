У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливо

За последние два месяца дизельное топливо в опте составило 18%, или почти 5 грн/литр. Фото: кореспондент.net.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус попросил участников рынка отреагировать на изменение ценовой конъюнктуры на дизтопливо.

"Ни в коем случае нет желания осуществлять ручное регулирование цен. Но государство должно мониторить рынки, чтобы не происходило сбоев конкуренции (market failure)", - написал Герус в Facebook.

По его словам, дизельными автомобилями пользуются 2,5 млн украинцев и представители бизнеса.

В течение последнего месяца на рынке "дизеля" наблюдается снижение цены в оптовом сегменте. За последние 2 месяца такое снижение составило 18%, или почти 5 грн/литр. Сейчас розничная маржа составляет 7,5 грн/литр, хотя ранее составляла 5 грн.

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Самое дорогое дизтопливо и автогаз продают в Львовской области. Бензин - в Ивано-Франковской. "Самый дорогой регион по бензину марки А-92-Ивано-Франковщина. Там литр топлива стоит 29,8 гривен. А-95 стоит 30,9 гривен. Дешевле всего бензин А-92 продают в Черниговской области - 26,7 гривен. А-95 стоит 27,3 гривен", - говорит директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.