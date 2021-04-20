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вторник, 20 апреля 2021 11:20

У Зеленского ожидают транша от МВФ до сентября

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У Зеленского ожидают транша от МВФ до сентября
Украина ведет с МВФ активные технические консультации. Фото: Reuters

До сентября 2021 года Украина может получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2 млрд.

Об этом в понедельник заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко на телеканале "Украина 24".

"До сентября должны получить такой транш. А если иметь в виду, что август является месяцем отпусков, то у нас есть июнь и июль, чтобы мы получили средства. И это понимаем не только мы в Киеве, но и в Вашингтоне в центральном офисе МВФ. Мы ожидаем прогресса. Те законопроекты, которые мы должны были принять для того, чтобы получить транш, касающиеся судебной системы, ее реформирования и антикоррупционной архитектуры, – находятся сейчас на рассмотрении в парламенте. Я считаю, у нас есть достаточно шансов для получения средств МВФ", - сказал он.

Сейчас Украина ведет с МВФ активные технические консультации на уровне Кабмина, Нацбанка и Офиса президента.

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В прошлом году МВФ утвердил программу кредитования для Украины $5 млрд на 18 месяцев. В июне перечислил транш $2,1 млрд.

В феврале миссия МВФ с первого просмотра полученной Украиной программы stand-by завершилась без результата.

Миссия МВФ должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения.

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