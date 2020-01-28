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У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій

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У Пенсійному фонді &quot;дірка&quot;: чи будуть затримки пенсій
Дефицит бюджета Пенсионного фонда за последние годы вырос и будет расти в дальнейшемФото:capital.ua

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Дефицит составляет 172,5 млн. грн. Пенсионный фонд с каждым годом все больше будет становиться убыточным. Денег на выплату пенсий не будет хватать, рассказал Gazeta.ua экономист Борис Кушнирук.

Предлагают объединить Пенсионный фонд с другими фондами социального страхования. Что это даст? Дефицит уменьшится?

Это неправильное решение. Фонды социального страхования надо вообще ликвидировать. Часть функций передать частному сектору. Например, больничные. Две недели в год должен оплачивать работодатель. Все остальное - за собственный счет работника. Страхование несчастных случаев должно стать частным. Что-то похожее на страхование автомобилей. Когда человек обращается в страховую компанию, оплачивает определенные средства и получает страховку в случае несчастного случая. Со стороны государства должны возрасти требования к компаниям, которые будут заниматься этим. Причем сумма взноса должна быть для всех одинаковая, а выплаты - зависеть от травмы. Если это временная потеря нетрудоспособности – одна сумма. Если полная - больше.

Вклад на случай безработицы должен перейти к государству. Работодатели не должны платить его вообще. Относительно пенсий, то государство должно гарантировать всем пенсионерам определенный минимум.

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В Украине пенсии получают 27% граждан. В то же время наемных работников насчитали 25%. Фактически сейчас на одного работающего приходится несколько пенсионеров. Каких последствий ждать?

Дальше будет еще хуже. Нация вымирает, но это касается не только украинцев. Это обще мировая практика. Дефицит бюджета Пенсионного фонда за последние годы вырос и будет расти в дальнейшем. Соотношение работающих и неработающих будет ухудшаться.

При этом люди начали жить дольше. В 90-х много гибло в авариях, в молодом возрасте. Не доживали до пенсии. Медицина была хуже. За последние годы все изменилось. Например, в Киеве средняя продолжительность жизни женщин 84 года, мужчин – 79. Женщины выходили на пенсию в 55 лет. Государство почти 30 лет обязано делать выплаты. Когда вводилась солидарная пенсионная система, то количество работающих была другой.

Какие надо реформы солидарной пенсионной системы?

Первое-постепенное снижение взносов в солидарную пенсионную систему. И введение накопительного уровня. Чтобы впоследствии из Пенсионного фонда выплачивали всем фиксированную сумму, одинаковую для всех. Остальное гражданин должен обеспечить самостоятельно за счет накопления.

Второе – увеличить количество лет, которые человек должен отработать, чтобы уйти на пенсию. Например, 40-42 года. В некоторых странах Европы требование 42-45 лет. После этого человек может уходить на пенсию.

И даже после этих реформ солидарная пенсионная система будет убыточной. Но дефицит бюджета уменьшится и государство сможет эту разницу покрывать.

Как люди должны поверить в накопительную пенсионную систему?

Просто надо показать, что оно работает. Сначала ввести это для малого бизнеса и само занятости. Что они перечисляли минимальные взносы в Пенсионный. А остальное накапливали. Государство налоговыми льготами стимулировать бизнес, если средства вкладываются в пенсионные фонды, фонды страхования жизни, накопительные счета.

Есть ли риск, что в ближайшие годы будут задержки пенсий?

Свои поступления Пенсионный фонд получает. Государство покрывает дефицит. Поэтому ближайшие годы задержек пенсий не будет.

Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тыс. грн, а средняя пенсия - 20 тыс. грн. Такое мнение высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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