Turkish Airlines возобновила прямые рейсы в Стамбул

Возобновили рейсы из Харькова в Стамбул. Фото: pexels.com

Turkish Airlines после 4,5 месяца карантина возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.

"Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места", - сообщает avianews.com.

Самолеты Turkish Airlines будут прибывать в Харьков 4 раза в неделю по смешанному расписанию.

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По понедельникам и пятницам рейсы будут выполнять вечером, по средам и воскресеньям - утром.

Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик, ирландская компания Ryanair подсчитала убытки из-за пандемии. Потери лоукостера составили 95% от прошлогодней прибыли. За три месяца авиаперевозчик потерял 185,1 млн евро.