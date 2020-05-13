Трудовым мигрантам выезд из страны ограничивать не будут. Но есть условия - Шмыгаль

Европейские правительства договариваются об официальной работе своих граждан за рубежом. Фото: pixabay.com

Правительство не вводило ограничений на выезд трудовых мигрантов из Украины.

"Никаких ограничений правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами, чтобы наши люди ехали на официальную работу. Чтобы были медицинские гарантии, гарантии возврата, гарантии нормальных условий работы и проживания. Мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов украинцев в европейских странах", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Європейська правда".

По словам премьера, информация посольства Великобритании о запрете выезда из Украины без отдельного разрешения не соответствует действительности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили приятную новость для украинцев в Польше

"Важный момент - это не должен быть двухнедельный туризм туда-сюда, импорт-экспорт коронавируса. Мы не для того 2 месяца держали страну закрытой и вся Европа держит страны закрытыми, чтобы каждые 2 недели привозить 100-200 тысяч инфицированных и валить экономики", - подчеркнул премьер.

На прошлой неделе посольство Великобритании в Украине опубликовало заявление, в котором говорилось, что официальный Киев сообщил партнеров о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения от МИД. Позже заявление отредактировали. Отметили только, что человек должен подтвердить статус гражданина, имеющего вид на жительство в Великобритании.