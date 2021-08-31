Трудовые мигранты перевели в Украину рекордные суммы

Денежные переводы в Украину из-за границы в пять раз превысили суммы отправленных за ее пределы средств, пишет ТСН.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Больше всего средств в Украину поступило из США, Израиля и Италии

Объем переводов в Украину в первом полугодии 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,9% и составив $6,21 млрд, сообщили в Нацбанке.

Больше всего средств в Украину поступило из США, Израиля и Италии. Из Украины за границу за этот период отправили $482 млн. Больше всего переводили средства в Россию, Грузию и Турцию.

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В региональном разрезе больше всего средств из-за рубежа поступило в Киев, в Днепропетровскую и Львовскую области. За границу отправляли из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Государство должно активнее стимулировать украинцев возвращаться из-за границы и работать на свою страну. Так можно обеспечить рост экономики на 5-7%. Большинство людей работает без надлежащего оформления. То есть без защиты, без страхования трудовых рисков, без гарантий, что с ними должным образом рассчитаются. Бывают случаи трудового рабства, когда людей эксплуатируют сокрушительно, не рассчитываются с ними должным образом, рассказал Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба в эфире "5 канала".