Экономика Украины вырастет лишь при условии возвращения трудовых мигрантов - эксперты

Государство должно активнее стимулировать украинцев возвращаться из-за границы и работать на свою страну. Так можно обеспечить рост экономики на 5-7%.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Большинство заробитчан рассказывают о работе за рубежом как о тяжелом труде

"Большинство работает без надлежащего оформления. То есть без защиты, без страхования трудовых рисков, без гарантий, что с ними должным образом рассчитаются. Бывают случаи, когда мы сталкиваемся с элементами трудового рабства, когда людей эксплуатируют сокрушительно, причем не рассчитываются с ними должным образом", - рассказал Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба в эфире 5 канала.

Большинство трудовых мигрантов рассказывают о работе за рубежом как о тяжелом труде, отсутствии социальных гарантий и минимальных мер по охране труда. Особенно это касается сезонных сельхозработников. Жилье и питание, которыми заманивают трудовых мигрантов, обычно самые дешевые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работают горничными и на складах: украинские учителя летом едут на заработки в Польшу

"Мир становится более прагматичным, конкуренция за людей будет только расти. И выиграет ли Украина в этой конкурентной борьбе зависит только от нашей власти. Нужно менять страну - не только в лозунгах политиков перед выборами. А менять таким образом, чтобы люди чувствовали в первую очередь не ушами, а карманами", - отмечает Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

С начала года Минэкономики аннулировало 16 лицензий компаний по трудоустройству за рубежом. На деятельность фирм поступило тысячи жалоб от украинцев, которые устраивались на работу за границей, сообщает 5.ua. Сейчас в Польше около 1 млн. украинцев работают полулегально.