Треть рынка АПК Украины находится в тени - Гетманцев

Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев: "В целом, у нас в тени обрабатывается 12–13 млн га". Фото: РБК-Украина

Нелегальный экспорт аграрной продукции ежегодно наносит экономике Украины убытки в размере $2 млрд. Около 13 млн га сельхозземли обрабатывается нелегально.

Об этом в интервью порталу "Бизнес Цензор" заявил глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"У нас 8 млн гектаров в тени. Они обрабатываются в промышленных масштабах, но по документам их не существует просто договоры аренды паев не регистрируются. В целом, у нас в тени обрабатывается 12–13 млн га. Но часть из них – это малые фермеры и личные хозяйства. Поэтому я считаю 8 млн га", - сказал Гетманцев.

Народный депутат пояснил, что урожай с "теневых земель" продается за наличные без уплаты налогов. Зерно скупают фиктивные фирмы, грузят на судна и экспортируют на имя других фиктивных фирм. После этого, через цепь операций, продукция поступает "белым" трейдерам за границей.

"Есть у вас, к примеру, предприятие. И это предприятие просто отгружает зерно на судно. Судно ушло и вас уже не существует, так как вы – фиктивное предприятие. Документы на погрузку зерна есть. Но ведь для этого налоговые накладные не требуются. Вы не плательщик НДС. Объем рынка нелегального экспорта зерна в Украине – $2 млрд ежегодно. Это называется экспорт аграрной продукции без возвращения валютной выручки", - констатировал Гетманцев.

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года Комитет Гетманцева инициировал совещание по проблемам теневого экспорта продукции АПК в Офисе генерального прокурора. По итогам озвученных фактов было возбуждено уголовное производство, начаты следственные действия. Народный депутат выразил благодарность генпрокурору Ирине Венедиктовой и ее заместителю Алексею Симоненко за "принципиальную позицию и готовность противостоять мошенникам", - пообещав со своей стороны, что его коллеги по Комитету сделают все возможное, чтобы детенизировать аграрный сектор украинской экономики. Масштабы преступности в АПК ярко иллюстрирует недавнее разоблачение коррупционных действий начальника одного из таможенных постов Запорожской области. Сотрудники СБУ и теруправления ГБР в Мелитополе ликвидировали коррупционную схему экспорта зерна в ЕС представителями нескольких бизнес-структур. В течение 2019–2020 годов в товарно-сопроводительных документах коммерсанты указывали недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Таможенник, в свою очередь, за взятки закрывал глаза на преступления. Потери экономики только с одной отправки, на которой погорели преступники, оцениваются в 1,2 млн грн. Однако аналогичные сделки, по данным СБУ, осуществлялись до десяти раз в месяц в зависимости от объемов собранного урожая.