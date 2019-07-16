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вторник, 16 июля 2019 13:12

Транзит российского газа по Украине может вырасти

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Транзит российского газа по Украине может вырасти
"Северный поток" приостановил работу из-за ремонта на 2 недели. Фото: rubryka.com

Работу российского газопровода "Северный поток" приостановили на 2 недели из-за планового ремонта.

На прошлой неделе Россия остановила транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа". Говорят, что также из-за ремонта, сообщили в НАК "Нафтогаз".

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"В прошлом году "Северный поток" останавливали несколько раз и каждый раз ремонт длился дольше, чем предыдущий", - добавили в украинской компании.

Там отметили, что Украина готова к увеличению объемов транзита. Пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы больше, чем "Северного потока" и "Ямал-Европы" вместе.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. До этого их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.

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