Транзит газа: РФ готова подписать с Украиной новый контракт

Действующий контракт на транзит газа из РФ через территорию Украины рассчитан до 2024 года. ФОТО: tsn.ua

В РФ считают возможным продление контракта на транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза после 2024 года.

Заявил об этом министр энергетики РФ Олександр Новак в интервью изданию "Энергетическая политика".

"Нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года", — сказал он.

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Контракт на транзит российского газа через Украину стороны подписали в конце 2019-го. Рассчитан он на 5 лет. Ранее РФ отказывалась заключать договор продолжительностью больше, чем год: планировала с 2021-го запустить газопровод "Северный поток-2", который позволял бы транспортировать газ в Германию в обход Украины. Украина же требовала от РФ подписания контракта на 10 лет.