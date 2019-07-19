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пятница, 19 июля 2019 12:53

Транзит газа: на каких условиях Украина подпишет новый контракт с Россией

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Транзит газа: на каких условиях Украина подпишет новый контракт с Россией
Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Фото: Depositphotos

Нафтогаз готов заключить с Россией новый контракт на транзит газа на условиях, которые предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Господин Шевчович на прошлой трехсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике. Мы с этим вариантом согласны", - написал в Facebook коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Он напомнил условия, которые предлагает Еврокомиссия.

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"Это должно быть операторское соглашение об объединении газотранспортных систем относительно мощностей объемом 90 миллиардов кубометров ежегодно. Также соглашение о бронировании мощностей на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет", - пояснил Витренко.

По его словам, Украина готова ждать сентября. Ранее российская сторона заявляла, что ждет сентября, чтобы решить вопрос транзита газа через Украину.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. До этого их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.

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