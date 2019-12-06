Транзит газа через Украину прекращать не будут - Путин

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 180
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4176
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7299
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19692
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6453
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3160
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7299
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2133
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2439
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6453
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 261
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 15:06

Транзит газа через Украину прекращать не будут - Путин

  Комментировать
Транзит газа через Украину прекращать не будут - Путин
Нынешний контракт на транзит газа через Украину действует до 31 декабря 2019 года. Фото: Економічна правда

Россия не откажется от транзита газа через Украину, когда в эксплуатацию введут газопровод "Северный поток-2".

По словам президента России Владимира Путина, это вопрос экономической целесообразности, передает ТАСС.

"Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту. Это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах", - пояснил Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путину объяснили, почему тариф на транзит газа справедливый

"Северный поток-2" он назвал чисто коммерческим проектом. Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины.

"Надеюсь, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы", - подытожил Путин.

Нынешний контракт на транзит газа через Украину действует до 31 декабря 2019 года. Россия согласна подписать новый контракт на транзит, если он будет заключен по европейским правилам. Кроме того, хочет, чтобы из Газпрома списали долг по решению Стокгольмского арбитража почти на $3 млрд. Украина не согласна на последнее условие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Транзит газа через Украину прекращать не будут - Путин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Украинские писатели создали организацию в США

Кочевники вырезали почти все население Киева

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Нашли алмазы в стенах домов

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 23058
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 16344
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" Просмотров: 5436
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 5337
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5193
Экономика
Украина и Россия проводят переговоры по газу
Украина и Россия проводят переговоры по газу Просмотров: 18
Предпринимателям будет проще получить кредиты
Предпринимателям будет проще получить кредиты Просмотров: 234
Роман Опимах рассказал, какие изменения ждут инвесторов в Госгеонедрах
Роман Опимах рассказал, какие изменения ждут инвесторов в Госгеонедрах
 Просмотров: 45
Министра Криклия просят разобраться, почему украинская инфраструктура еще недоступна отечественным производителям
Министра Криклия просят разобраться, почему украинская инфраструктура еще недоступна отечественным производителям Просмотров: 198
В правительстве объяснили, почему на субсидии-2020 выделили меньше денег
В правительстве объяснили, почему на субсидии-2020 выделили меньше денег Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
1
"Главная угроза для Украины сейчас идет от ее политического руководства" - эксперт
Голосов: 22538
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua