Транзит будет: Зеленский прокомментировал новый газовый контракт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на пресс-брифинге в Берлине 18 июня. Фото: ТСН

В 2020-м Украина подпишет новый контракт на транзит российского газа. В этом уверен президент Владимир Зеленский.

"У нас заканчивается контракт в конце этого года. Сейчас ведем переговоры. Думаю, что в ближайшее время наши группы сядут и мы договоримся. И никто Украине не будет выкручивать руки", - заявил Зеленский во время совместного пресс-брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает "РБК-Україна".

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Владимир Зеленский напомнил, что Украина и Германия имеют разные позиции относительно российского газопровода "Северный поток-2". Однако поблагодарил канцлера за готовность обсуждать этот вопрос со стороны Германии.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го.

Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. К этому их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.