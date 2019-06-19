Торговая марка становится брендом через 3-5 лет

Директор "Агрико Украина" Николай Гордейчук: "Сотрудничество с ЕБРР стимулирует предпринимателей смотреть на бизнес как на систему, четко вести бухгалтерию и строить системный бизнес"

Инициатива Европейского союза EU4Business по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса активно реализуется в Украине частично при поддержке ЕБРР. Одним из таких предприятий, которые ощутили преимущества сотрудничества с ЕБРР и ЕС стала компания "Агрико Украина", которая благодаря такой поддержке запустила новую торговую марку на отечественный рынок.

В рамках инициативы ЕС EU4Business, которую частично реализует в Украине ЕБРР, украинские предприниматели могут воспользоваться помощью в развитии своих компаний. Инициатива имеет цель улучшить общий деловой климат в стране и содействовать ее экономическому благосостоянию. Среди инструментов, применяемых ЕБРР в рамках инициативы EU4Business для развития малых и средних предприятий (МСП), не только выделение грантов, но и обеспечение консультационной, информационной поддержки, помощь МСП в выходе на международные рынки, проведение тренингов для бизнесменов и секторальные меры для обмена опытом, обучение и поиск новых партнеров.

"Я заканчивал курс MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе. Там узнал о поддержке, которую оказывает ЕБРР малым и средним предприятиям. С нашей группы минимум двое или даже трое предпринимателей подали заявки и получили согласование. Я поинтересовался у коллег, довольны ли они результатом, а затем уже принял решение также подаваться на грантовый проект", - рассказывает Николай Гордейчук, основатель компании "Агрико Украина".

Компания является официальным представителем голландского кооператива АГРИКО на территории Украины. Предприятие с 2007 года поставляет отборный семенной картофель из Нидерландов. Также компания выращивает картофель на собственных площадях в Украине и предоставляет технологическую поддержку клиентам на всех этапах - от посева до хранения картофеля. В марте 2018 года "Агрико Украина" получила от ЕБРР за финансировании ЕС грант на реализацию консалтингового проекта. Компания решила создать собственную торговую марку фасованного картофеля.

Подавать заявки могут предприятия, зарегистрированные и работающие в Украине более 2 лет и которые на 50% принадлежат украинцам. Штат предприятия должен составлять от 10 до 250 сотрудников. При положительном результате предварительного рассмотрения документов предприятия, ЕБРР проверяет консультанта, которого выбрал себе для проекта предприниматель. То есть банк делает все, чтобы предприниматель получил максимально безопасную сделку. Наш тендер для разработки ТМ для "Агрико Украина" выиграла харьковское агентство Arriba. Через несколько месяцев они разработали марку Papas.

"С агентством договорились, что мы платим поэтапно. Разработали название, часть заплатили, и начали двигаться дальше. В августе прошлого года мы получили торговую марку. Далее сделали графический дизайн упаковки, напечатали упаковку и вышли на рынок. На момент окончания проекта мы полностью рассчитались. Далее мы предоставили представителям ЕБРР всю необходимую отчетность, акты выполненных работ за каждый этап сотрудничества, подали подтверждения оплаты. На основании этого в течение 14 дней мы получили компенсацию средств", - говорит Николай Гордейчук. "Нам компенсировали 50% стоимости всех работ по консалтинговым проектам. Все, что касалось услуг - разработка торговой марки, системы качества, бухгалтерские услуги, все. Со своей стороны мы оплатили 50% суммы".

Уже осенью 2018 года "Агрико Украина" начали вести переговоры с сетями и картофель ТМ Papas в расфасовке по 2 кг поступила для продажи в сеть Good Wine. Сейчас бренд пользуется большим спросом среди профессиональных поваров и обычных покупателей. Фасованную картошку продают трех сортов, предназначенную специально для варки, запекания и жарки.

"В нашем бизнесе есть цикличность и сезонность. Мы весной посадили картофель, нам нужен год, чтобы увидеть результат. У нас есть возможность заработать деньги один раз. Если мы этот год потеряли, град например, то все - мы год жизни потеряли. На рынке для того, чтобы торговая марка стала брендом, нужно хотя бы 3-5 лет".

Николай Гордейчук отмечает, что сотрудничество с ЕБРР стимулирует предпринимателей смотреть на бизнес как на систему, четко вести бухгалтерию и строить системный бизнес.

"Бренд или торговая марка - это вещи, которые будут не сегодня, а то что будет в будущем. А нас учили раньше так, что мы смотрели на день, на два, на год максимум вперед. Когда мы говорим о сотрудничестве с ЕБРР, то вас приучают думать о своей отчетности, о системности и о будущем. Чтобы бизнес развивался, следует делать прогнозы на 3-5 лет. Если ты не прогнозируешь, то не будет развития".

По словам Николая Гордийчука, без грантовой поддержки компания "Агрико Украина" самостоятельно не начала бы проект разработки нового бренда. Сейчас ТМ Papas составляет 10% бизнеса компании. Но глава предприятия верит, что через 5 лет доля бизнеса ТМ достигнет более 50%. На данный момент компания подписала договоры о продаже продукции с тремя сетями: Good Wine, "Сильпо" и "Метро Cash&Carry". В следующем сезоне "Агрико Украина" планирует продавать вдвое больше картофеля под своей торговой маркой.

Справка: Грантовую поддержку малому и среднему бизнесу в Украине ЕБРР предоставляет с 2010 года. В рамках этой поддержки Банк помогает малым и средним предприятиям (МСП) привлекать высококвалифицированных местных консультантов и международных экспертов-практиков, способных качественно трансформировать их бизнес, и предоставляет гранты для частичной компенсации стоимости консалтингового проекта. Финансирование обеспечивают доноры: Европейский Союз, правительства США и Швеции. За это время ЕБРР предоставил грантовую поддержку более 1000 МСП Украины, создано более 5000 рабочих мест.