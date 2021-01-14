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четверг, 14 января 2021 21:10

Топ-5 вакансий, где готовы платить более 200 тыс. грн

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Топ-5 вакансий, где готовы платить более 200 тыс. грн
Работодатели предлагают зарплату от 12 до 300 тыс. грн. Фото: unsplash

Высокие заработные платы предлагают менеджерам, риелторам и специалистам ІТ.

Об этом пишет The Point.

Топ-менеджер в IZIHouse

Украинское агентство недвижимости с основным видом деятельности - продажа и аренда недвижимости, и дополнительным - школой обучения в сфере недвижимости, ищет специалиста. Предлагаемая заработная плата - 30 - 200 тыс. грн.

Среди обязанностей нового сотрудника: заниматься операционной деятельностью направлений компании; управлять и развивать бизнес через развитие системы работы; стать частью компании; работать с командой; работать над проектом для его увеличения.

Retention-менеджер в Grand Lux ​​Capital Group

Международная компания, работающая в сфере продаж и маркетинга на различных рынках, ищет специалиста с опытом работы в дилинговом центре. Заработная плата - 54 - 260 тыс. грн. Обязанности: работа с полноценным портфелем клиентов из Европы и СНГ; индивидуальная работа с клиентами построение долгосрочных отношений с имеющимися клиентами компании.

Менеджер по продажам (удаленно)

Видеопродакшн приглашает принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности. Предлагается заработная плата от 20 - 280 тыс. грн. Работа удаленная. Среди требований к кандидату: навыки ведения переговоров, убеждения и работа с возражениями; высокий уровень коммуникабельности, грамотная речь, хорошая дикция; пунктуальность, ответственность, умение работать в команде; успешный опыт работы в активных продажах.

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Риелтор по продаже недвижимости в Alan Real Estate

Агентство недвижимости набирает сотрудников на вакансию в сфере продаж и аренды жилой недвижимости. Заработная плата - 25 - 300 тыс. грн. Обязанности: проведение переговоров с клиентами подбор в базе данных вариантов недвижимости; организация просмотров, выезды на объекты; ведение переговоров с клиентами. Требования к сотруднику: умение пользоваться ПК; ориентироваться в Киеве и области; опрятный внешний вид.

Game developer (удаленно) в Componenta One

IT-компания ищет в команду разработчика мобильных игр. Среди требований к претенденту: опыт работы от 1 года на Unreal Engine 4. Предлагается заработок в пределах 12 - 300 тыс. грн.

Среди необычных видов деятельности работодатели предлагают преподавать игру на гитаре или компьютерные игры, ухаживать за овощами, оказывать услуги для животных.

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