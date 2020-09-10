ТОП-5 фраз, которые отпугивают потенциальных работников

Креативные объявления работают, когда хочется привлечь кандидатов поколение "Y". Фото: unsplash.com

Иногда на объявление о вакансии долго никто не откликается. Или отвечают не те кандидаты, которых хочется видеть на этом посту.

На Freelancehunt объясняют, какие ошибки в объявлениях о вакансии наиболее распространены.

- "Молодая динамично развивающаяся компания с неограниченными возможностями профессионального роста ищет энергичного, коммуникабельного сотрудника. Подробности по телефону".

"Какая именно компания, чем занимается, какой сотрудник нужен, какие обязанности будет выполнять, какая зарплата? Вы точно хотите звонить по телефону, чтобы узнать все эти условия? Будьте готовы к тому, что на это объявление откликнутся все подряд. Даже те, кому все равно где работать", - говорит редактор Freelancehunt Елена Бондаренко.

- "Работа норм. Йоу, бро! У нас есть печеньки и другие ништяки "

По словам Елены Бондаренко, креативные объявления работают, когда хочется привлечь кандидатов поколение "Y". Такой свободный стиль должен обязательно соответствовать духу компании в целом и конкретно этой вакансии. Важно не переборщить со спецэффектами, если нужен серьезный сотрудник на солидную должность.

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- "Ледокол продаж", "SEO джедай, "Программист-ниндзя"

"Такие названия не несут никакой смысловой нагрузки. Простое и понятное определение вакансии повысит шансы на успех ", - объясняет Бондаренко.

- "Высокая стрессоустойчивость, готовность к многозадачности, умение работать на результат"

По словам редактора, не нужно описывать требования к кандидатам общими фразами, которые не несут смысловой нагрузки.

"Напишите так, чтобы у человека не возникло впечатление, что на работе постоянный стресс, количество задач меняется с космической скоростью, а какой результат нужен - не понятно. Следует искать кандидатов, у которых есть ключевые навыки и умения, необходимые для этой должности. А всего остального их можно будет научить в ходе работы", - говорит Елена Бондаренко.

- В список обязанностей переписана вся должностная инструкция.

Претендент должен понимать, чем он будет заниматься, но слишком длинное описание функционала может отпугнуть. Чтобы оценить свои возможности для этой должности, кандидату достаточно прочитать 3-5 основных формулировок. Стоит прописывать обязанности максимально четко, чтобы у претендентов осталось как можно меньше вопросов.

На начало августа в Украине насчитывалось 506 тыс. безработных. Среди них больше всего людей в возрасте 35-45 лет. Правда, в конце лета безработица росла медленнее, чем в предыдущие месяцы. Например, в апреле в центрах занятости зарегистрировали 149 тыс. украинцев, мае - 97 тыс., июне - 75 тыс., свидетельствуют данные Госслужбы занятости.