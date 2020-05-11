Только одна область выплатила медикам тройную зарплату

Тройную зарплату медикам выплатили только в Полтавской области. Фото: t.me/covid19_ternopil

Тройную плату в 21 тыс. грн выплатили врачам, которые боролись с Covid-19, только в Полтавской области.

Другие области не выплатили медикам 300% зарплаты, поэтому министр здравоохранения Максим Степанов будет докладывать об этом премьер-министру и президенту. Об этом он сказал время выездного брифинга в Полтаве 11 мая.

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"Хотел бы сообщить, что мы получили информацию, по состоянию на 8 мая, по уплате надбавок за март месяц. Они неутешительны. Я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме - это именно Полтавская область. В среднем заплатили каждому медицинскому работнику, который работал с Covid, около 21 тыс. гривен. Это именно те 300%, которые они и должны были оплатить", - сказал Степанов.

Он отметил, что в отношении остальных будут разбираться. И все медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату, вместе с надбавками.

По состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 648 случаев Covid-19. За сутки зафиксировано 416 новых случаев заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.