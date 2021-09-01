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Тимофеев: Залог успеха инвестиций в IT – экспертиза

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Тимофеев: Залог успеха инвестиций в IT – экспертиза
Фаундер венчурного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев: "Одна из самых распространённых проблем стартапов - нехватка одной или нескольких ключевых компетенций"

Большая часть IT-стартапов прекращают своё существование еще на самых ранних этапах. Причин этому огромное количество: неоригинальная идея, неумелое управление, отсутствие бизнес-плана. Почти всегда это становится причиной отсутствия финансирования и гибели проекта, ведь, прежде чем получить инвестиции, все стартапы проходят тщательную экспертизу со стороны инвесторов.

Фаундер венчурного фонда Adventures Lab, вложившегося в более, чем 15 стартапов (в среднем по $500 тысяч на каждый), Руслан Тимофеев поделился техникой анализа стартапов, позволяющей найти действительно перспективные и сократить риски.

В первую очередь проводится анализ конкурентов на рынке и юридическая проверка. Эксперты фонда устанавливают, как защищена интеллектуальная собственность проекта, а также сравнивает с аналогичными кейсами в других странах мира. Основная задача при этом, объясняет Тимофеев, – максимально сократить юридические риски в сфере права на интеллектуальную собственность. Изучение конкурентов и похожих проектов на рынке также помогает избежать ошибок предшественников. Иногда, чужой негативный опыт помогает отказаться от заведомо провальных идей, – добавляет Тимофеев.

Второй уровень экспертизы стартапа – маркетинг и прогноз. Они включают в себя анализ коммерческой привлекательности проекта, бизнес-план, предсказание теоретической реакции конкурентов на рынке. В их рамках проводятся фокус-группы, изучается мнение потенциальных потребителей. Также на этом этапе проходит тест первых продаж. Эксперты на этих порах уже могут определить уровень риска невозврата инвестиций.

Главный критерий успешного стартапа – новизна и технологичность идеи. Именно они позволяют проекту "взлететь". Если идея свежая, решает актуальную проблему и удовлетворяет потребности целевой аудитории – это уже можно считать залогом успеха. А наличие этих компонентов выявляет научно-техническая экспертиза.

Одной из главных ошибок создателей продукта является то, что они слепо верят в уникальность и полезность своего детища, – отмечает Тимофеев. А суждения экспертов и аналитиков фонда строятся на результатах тщательной научно-технической экспертизы. Анализ позволяет с уверенностью определить, насколько проект попадает в тренд и является ли он по-настоящему инновационным.

Следующий этап – проверка команды проекта. В Adventures Lab считают, что важны не только сами идеи стартапов, но и личности их основателей, а также мощное коммьюнити менеджеров в ядре фонда.

Одна из самых распространённых проблем стартапов - нехватка одной или нескольких ключевых компетенций. Именно её и нужно решать, поскольку бизнес – это люди, а не абстрактные технологии. При слабом маркетинге, продажах, менеджменте – необходимо усиливать эти направления соответствующими компетентными кадрами. "Это наша философия", —объясняет Тимофеев.

Adventures Lab – венчурный фонд, основателями которого являются Руслан Тимофеев, Андрей Криворчук и Руслан Дроздов. Старт проекта состоялся 2019 году. Главный вид деятельности фонда – поиск наиболее перспективных стартапов на начальных стадиях. Adventures Lab инвестирует в IT-проекты в сфере маркетинга, образования и видеотехнологий. В портфеле фонда – более 15 проектов, в числе которых всемирно известное приложение Reface.

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