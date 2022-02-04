Tesla отзывает более 800 тыс. автомобилей – издают лишние звуки

В Tesla обещали исправить ошибку и обновить программное обеспечение. Фото: unsplash.com

Из-за возможной ошибки с срабатыванием звукового сигнала, сообщающего о непристегнутом ремне безопасности, производитель электромобилей Tesla собирается отозвать 817 тыс. автомобилей в США.

Со ссылкой на отчет Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) страны об этом сообщает Reuters.

Отзвать некоторые автомобили Model S и Model X выпуска 2021-2022 годов, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.

Эти модели не отвечают федеральному стандарту безопасности транспортных средств "Защита пассажиров от столкновений", говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи

Установлено, что из-за ошибки в программном обеспечении звуковой сигнал, извещающий водителя о непристегнутом ремне, может не срабатывать, когда автомобиль заведен.

В Tesla заявили, что по состоянию на 31 января компании неизвестно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой. Но обещали исправить ошибку и обновить программное обеспечение.

В Москве на кольцевой автодороге взорвался и сгорел электромобиль Tesla. Машина столкнулась с эвакуатором и дважды взорвалась. От удара пострадали пассажиры электромобиля: владелец машины и двое его детей. При взрыве их в салоне транспортного средства не было. Tesla ехала на автопилоте.