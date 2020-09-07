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понедельник, 07 сентября 2020 09:32

Теневые агропроизводители разрушают украинское село - аграрии

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Теневые агропроизводители разрушают украинское село - аграрии
Законопроект №3131-д предлагает установку минимальной суммы налогов, которую должен заплатить арендатор или собственник земли. Фото: Агрополит

Фермеры и собственники небольших агрохозяйств призывают народных депутатов принять законопроект №3131-д, направленный на детенизацию агропромышленного комплекса.

Этот закон предлагает установление минимальной суммы налогов, которую должен заплатить арендатор или собственник земли – поставленное налоговое обязательство (ПНО).

Предполагается, что ПНО будет вводиться поэтапно. Переходной период для средних и крупных аграрных предприятий – три года, после этого ставка ПНО составит 4,5% от нормативно-денежной оценки земли (НДО) – примерно 1220 грн за гектар. Для мелких аграриев и семейных ферм условия более мягкие – два года будет действовать льготный период, после чего ПНО будет установлено на уровне 2% от НДО, что составляет порядка 540 грн за гектар.

Владельцы земельных паев, сдающие их в официальную аренду, и селяне, которые сами обрабатывают свои земельные участки площадью до 1 га, под действие закона не подпадают.

"Нас пугают, что власть придумала новый способ, как собирать с селян и агропроизводителей дополнительный налог. Поначалу мы тоже забеспокоились. Но после разобрались, что ничего страшного нет: тех аграриев, которые сегодня честно платят налоги, этот закон вообще не коснется. К примеру, наше предприятие работает полностью "в белую". Мы платим все налоги, наши работники официально трудоустроены. У нас сегодня налоговая нагрузка с гектара уже больше – 1,3 тыс. грн. Нас закон №3131-д попросту не коснется. А вот те, кто прячется в тени, им придется платить. Но я не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, условия должны быть для всех одинаковые", – говорит Сергей Задорожный, директор ЧП "Кедр".

Налоги должны платить все, считает Аркадий Вильховый, директор ФГ "СОЛОМІЯ-А".

"Все хотят, чтобы были хорошие дороги, освещение на улицах, бесплатная медицина, бесплатное обучение в школах. Но когда дело доходит до того, чтобы честно платить налоги, многие делают все, чтобы этого избежать. У нас в районе есть несколько "теневиков" – зарабатывают они хорошо, но о том, чтобы платить налоги, и думать не хотят. Когда по сезону нанимают людей, часто им не доплачивают – ведь договариваются на словах. Крутят с арендой паев – селяне жалуются, что их частенько обманывают, а сделать ничего не могут. Таких "фермеров" работать честно может заставить только закон", – говорит Вильховый.

Если закон будет принят, то многие небольшие семейные хозяйства, которые сегодня работают "в серую", скорее всего, полностью легализируются, считает Вильховый.

"В легальной работе есть большой плюс – если работаешь "в белую", можешь претендовать на господдержку и получать кредиты под льготные условия. Если говорить о мелких сельхозпроизводителях, ставка 540 грн с га – это немного. Все, кто работает честно, и так эти суммы платят. А для тех, кто пока "сомневается", закон 3131-д даст хороший стимул выходить из "тени" и получать от этого выгоду", – говорит Вильховый.

Напомним, законопроект №3131-д о детенизации АПК поддержал президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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