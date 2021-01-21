Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не вырастут - правительство

Кабмин пообещал не повышать тарифы. Фото: Украинская правда

Тарифы на тепло и горячую воду в Украине оставят без изменений до конца отопительного сезона.

Правительство согласовало соответствующий меморандум вместе с местными властями, передает пресс-служба Кабмина.

"Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что общее решение с главами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение не повышать тарифы он объяснил поддержкой граждан во время "коронакризиса".

Кроме тарифов в наработанном меморандуме согласовали также реструктуризировать долги местных теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" и позволить им заключать годовые договоры с ним по выгодной цене.

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Ранее Шмыгаль заявил, что граждане, которые получают субсидии, не почувствуют подорожание коммунальных услуг.