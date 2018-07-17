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вторник, 17 июля 2018 15:03

Тарифы на электроэнергию в Украине ниже, чем в ЕС

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В Украине самый низкий тариф на электроэнергию, по сравнению с другими странами Европы. В 2,5 раза ниже, чем в Молдове или Болгарии, в 5 раз ниже, чем в Польше, в 12 раз — чем в Германии. Об этом пишет аналитический портал BusinessViews.

  Сравнительная таблица тарифов на электроэнергию в разных странах Европы
Сравнительная таблица тарифов на электроэнергию в разных странах Европы

"В разных странах ЕС тарифы разные, потому что все те факторы, которые влияют на тариф — стоимость сырья, расходы на производство и доставку электроэнергии, в каждой стране разные. Например, где-то электроэнергию производят АЭС, где-то ГЭС, а другие страны почти полностью перешли на "зеленую" энергетику", - отмечает издание.

Согласно подсчетам аналитиков BusinessViews, электроснабжение среднестатистического холодильника обходится украинцам всего 11 евро в год. В Германии за тот же количество электроэнергии пришлось бы заплатить 141, в Польше – 57, а в Молдове – 29 евро.

  Сравнительная таблица тарифов на электроэнергию в разных странах Европы
Сравнительная таблица тарифов на электроэнергию в разных странах Европы

Большую часть электроэнергии в Украине производят государственные электростанци (77%). Государство также устанавливает тарифы, для этого существует национальный регулятор — НКРЭКУ.

"Наибольшую долю электричества производят атомные электростанции, и именно они принадлежат государству. Альтернативная энергетика (электричество за счет энергии ветра, солнца и воды), которая преимущественно частная, в Украине пока слабо развита", - констатируется в исследовании.

Использования угольных ТЭС обусловлено необходимостью покрытия пиковых периодов потребления электроэнергии.

"Дополнительную энергию дают именно ТЭС, потому что их можно оперативно включить или выключить. Атомную станцию, которая, условно говоря, дает электричество для холодильника, быстро отключить или включить нельзя, она дает один и тот же объем электроэнергии изо дня в день", - указывает BusinessViews.

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