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вторник, 01 сентября 2020 16:21

Тарифы на электроэнергию: в Раде внесли изменения в законодательство

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Тарифы на электроэнергию: в Раде внесли изменения в законодательство
Принятый законопроект будет способствовать снижению социальной напряженности. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому тариф на поставку электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома приравнивается к тарифу на поставку электроэнергии населению.

За принятие соответствующего законопроекта №2098 проголосовали 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, пишет УНИАН.

Принятые изменения позволят обеспечить гарантированное потребление электроэнергии в многоквартирных домах на одинаковых условиях с поставкой электроэнергии населению. Это позволит избежать возможного увеличения тарифов на услугу по содержанию многоквартирного дома и будет способствовать снижению социальной напряженности.

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После местных выборов цены на электроэнергию могут вырасти из-за дефицита финансов на энергорынке. Заместитель председателя Комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко объясняет, что у Кабмина не будет другого выхода, кроме повышения цен.

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