Тариф на передачу электроэнергии возрастет

Действующий тариф на передачу электроэнергии действовал от 9 декабря 2020 года. Фото: unsplash

С 1 апреля повысится тариф на передачу электроэнергии. Он вырастет с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч, то есть на 7,5%.

Тариф для НЭК "Укрэнерго" решили повысить из-за необходимости выплатить проценты с 10,25 млрд грн кредитов госбанков для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель". Объем этих выплат достигает 1,495 млрд грн, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время Нацкомиссия отказалась включить в тариф 11,350 млрд грн дефицита в 2021 году на финансовую поддержку "Гарантированного Покупателя" для расчетов с "зеленой" генерацией.

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В НКРЕКП аргументировали решение тем, что средства в рамках соответствующей бюджетной программы могут включить в госбюжет до конца 2021-го.

"Пока мы не включаем как минимум 20 процентов суммы в тариф "Укрэнерго", но проценты я не вижу возможности не включить", - говорит глава НКРЕКП Валерий Тарасюк.

Действующий тариф на передачу электроэнергии для ЗАО "ГП" Укрэнерго "размером 293,93 грн/МВт-ч действовал от 9 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что в апреле цена на электроэнергию для населения может остаться на уровне 1,68 грн.