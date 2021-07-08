Тариф на отопление будут устанавливать местные власти

С 7 июля местные власти получили право устанавливать тарифы на тепло и утверждать планы развития для лицензиатов.

Регулятор в сферах энергетики и коммунальных услуг передал на местный уровень госрегулирование 28 предприятий по производству, транспортировке и поставке теплоэнергии.

"При этом Регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет происходить на местном уровне и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности", - отметил председатель регулятора Валерий Тарасюк.

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В Киеве вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление.

"Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний. Этот авансовый платеж является полностью добровольным, он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбит на части по 30 процентов и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Этот платеж указано отдельной строкой в платежном документе", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Это означает, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.