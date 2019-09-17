Таможенников задержали на злоупотреблениях

Таможенники незаконно оформляли нефтепродукты. Фото: СБУ

Работников одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы уличили в масштабных злоупотреблениях.

Руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных оформляли нефтепродукт по недостоверной классификации и с заниженным ставкам пошлины, сообщает СБУ.

В 2019 году государственному бюджету они нанесли ущерб почти 900 тыс. грн.

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Трем работникам таможни сегодня сообщили о подозрении в совершении преступлений. Решается вопрос об их отстранении от занимаемых должностей.

Следователи продолжают изучать внешнеэкономические соглашения по недоначислениям в пользу государства обязательных таможенных платежей.

11 сентября в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко.