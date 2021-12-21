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вторник, 21 декабря 2021 18:29

Связанные с Кремлем офшоры пытаются захватить украинское предприятие концерна Ferrexpo

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Связанные с Кремлем офшоры пытаются захватить украинское предприятие концерна Ferrexpo
Полтавский горно-обогатительный комбинат / ferrexpo.ua

Связанные с Кремлем российские бизнесмены через офшоры и коррумпированные суды пытаются захватить Полтавский горно обогатительный комбинат.

Это одно из крупнейших украинских предприятий, входящее в международный публичный концерн Ferrexpo. Одним из ключевых его акционеров является Константин Жеваго. Об этом пишет издание LB.

Продолжается попытка захватить Полтавский ГОК и передать его под контроль офшоров Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited и Calefort Developments Limited. Их СМИ не раз связывали с российскими бизнесменами Александром Бабаковым и Евгением Гинером, связанным с Кремлем. Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.

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Бабаков – депутат российской Думы. В 2014 году голосовал за оккупацию Крыма. Состоит под санкциями США и ЕС. Гинер – президент футбольного клуба ЦСКА. Эти российские бизнесмены не в первый раз атакуют Полтавский ГОК. В 2005 году они впервые подали в суд о признании недействительной покупку в 2002-м Ferrexpo акций предприятия. Суды подтвердили законность приобретения Полтавского ГОКа международным консорциумом. В 2020 году эти же офшоры вновь подали в суд иск, которым обжалуется соглашение от 2002-го. В мае 2021 года суд в Киеве повторно подтвердил незаконность претензий офшоров. Сейчас идет очередной суд.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

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