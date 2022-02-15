Суд наложил арест на здания "Большевика", а ГБР назвало сумму ущерба

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Судья наложил арест на здания и постройки ПАО "Научно-производственное предприятие "Большевик". Об этом свидетельствует решение Печерского райсуда г. Киева от 26 января.

Речь идет о 44 объектах недвижимости общей площадью 223 тыс кв м по адресам: в Киеве – проспект Победы, 49/2, ул. Олексы Тихого, 70-А, ул. Гарматная, 9, ул. Гарматная, 4, ул. Вадима Гетьмана (Улица Индустриальная), 2; Черкасская обл., Драбовский р., пгт. Шрамковка, ул. Чапаева, 35. Об этом сообщили "Наші Гроші".

Согласно письму Главного оперативного управления ГБР, реальная стоимость 100% акций АО "ПКМЗ" составляет ориентировочно 4,5 млрд грн, поскольку победитель аукциона получил не только здания завода, но фактически 35 га земли, расположенные у станции метро "Шулявская".

Занижение стоимости акций вышеуказанным противоправным способом позволило установить их стартовую стоимость на уровне 1,39 млрд грн и в дальнейшем осуществить продажу за 1,43 млрд грн обществу, которое осуществляет убыточную финансово-хозяйственную деятельность.

Арест наложен в рамках уголовного производства, расследуемого Главным следственным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

По материалам производства, неустановленные досудебным расследованием должностные лица Фонда государственного имущества Украины совершили злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц при приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод", что повлекло за собой тяжкие последствия.

27 октября ФГИУ продал на аукционе бывший завод "Большевик" за 1,43 млрд грн компании "Дженерал Коммерс". Сами торги продолжались всего 10 минут, в течение которых цена возросла на 40 млн грн.