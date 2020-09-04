Субсидиантов предупредили о нововведениях: подробности

Чтобы получить субсидию, потребители должны своевременно предоставлять информацию о смене поставщика газа. Фото: pixabay.com

Получателям субсидий и льготникам нужно своевременно информировать органы соцзащиты о смене поставщика природного газа.

С 1 августа украинцы могут самостоятельно выбирать компанию, которая будет поставлять газ. В то же время, чтобы получить гарантированную помощь на оплату коммунальных услуг, потребители должны своевременно предоставлять информацию об изменениях в соответствующие органы, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Органы соцзащиты ежемесячно получают от компаний сведения об обеспеченности граждан услугами, размере цен и тарифов. Эта информация нужна для расчета размера субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

С 1 августа в Украине заработал рынок газа. Домохозяйства могут выбирать компанию, которая будет поставлять природный газ. Ранее цену голубого топлива для населения регулировал Кабмин. Ее устанавливали в соответствии со специальными обязательствами Нафтогаза и Укргаздобычи продавать газ украинцам по льготному тарифу - не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF плюс расходы на доставку.