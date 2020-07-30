Стремительно падает спрос на золотые ювелирные изделия: причины

В мире спрос на ювелирные изделия из золота во втором квартале 2020-го упал на 53%.
Зафиксировали рекордно низкие показатели глобального спроса на золото - 251 т. Это связано с нестабильностью в мире из-за распространения коронавируса, передает Всемирный совет по золоту.
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В первом квартале в этом году спрос на золото сократился на 46% - до 572 т.
В то же время 27 июля золото подорожало до рекордных показателей за всю историю торгов - до $1935 за унцию. Позже цена поднялась до $1943,93.
Предыдущий исторический рекорд по цене золота зафиксировали 22 августа 2011-го - $1891,9 за унцию. Внутридневной рекорд был 6 сентября 2011 года - $1923,7 за унцию.
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