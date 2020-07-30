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четверг, 30 июля 2020 12:31

Стремительно падает спрос на золотые ювелирные изделия: причины

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Стремительно падает спрос на золотые ювелирные изделия: причины
27 июля 2020 года золото подорожало до рекордных показателей за всю историю торгов. Фото: pexels.com

В мире спрос на ювелирные изделия из золота во втором квартале 2020-го упал на 53%.

Зафиксировали рекордно низкие показатели глобального спроса на золото - 251 т. Это связано с нестабильностью в мире из-за распространения коронавируса, передает Всемирный совет по золоту.

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В первом квартале в этом году спрос на золото сократился на 46% - до 572 т.

В то же время 27 июля золото подорожало до рекордных показателей за всю историю торгов - до $1935 за унцию. Позже цена поднялась до $1943,93.

Предыдущий исторический рекорд по цене золота зафиксировали 22 августа 2011-го - $1891,9 за унцию. Внутридневной рекорд был 6 сентября 2011 года - $1923,7 за унцию.

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