Штрафы и запрет на выезд из страны: как планируют взимать долги за коммуналку

Планируют ужесточить наказание для неплательщиков. Фото: pixabay.com

В начале июня в парламенте зарегистрировали законопроект, который предлагает провести общую реструктуризацию долгов за ЖКУ. При этом ужесточить наказание для неплательщиков.

Согласно законопроекту №6313:

- По постановлению суда долги за ЖКУ будут взыматься из зарплат должников. Придется отдавать 50% зарплаты до полного погашения задолженности. Сейчас эта доля составляет до 20%, пишет "Сегодня".

- По постановлению суда может быть изъято имущество должника. Этот процесс может происходить одновременно с взысканием долгов по зарплате. Потерять имущество можно, если размер долга втрое или больше превышает установленную Кабмином сумму долга, обязательную для реструктуризации.

- Если сумма задолженности превышает сумму платежей за один год, на должника, кроме взыскания долга, налагается штраф в размере 20% суммы задолженности. Если платежи за ЖКУ не вносились 2 года, штраф возрастает до 30%, 5 лет - до 50% суммы долга.

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По постановлению госисполнителя, должнику может быть запрещено до полного погашения долга по жилкомуслугам:

- Выезжать за пределы Украины,

- Управлять транспортными средствами,

- Пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и другим оружием,

- Охотиться.

В Украине значительно увеличились долги за коммунальные услуги. Из-за этого в Верховную Раду внесли проект закона, по которому гражданам придется либо погасить свои долги, или составить договор о реструктуризации. В противном случае человека ждет суд.