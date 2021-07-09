Штраф недопустим - Минэкономики отреагировало на ситуацию с "Новой почтой"

 
Ексклюзивы
1/5
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 873
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2 Просмотров: 1035
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 810
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
1 Просмотров: 414
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1269
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1305
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 171
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
1 Просмотров: 666
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1107
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 783
Фото
Все фото
7
14
5
17
15
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Видео
Все видео
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 558
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2529
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 279
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1161
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2502
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 297
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
пятница, 09 июля 2021 12:41

Штраф недопустим - Минэкономики отреагировало на ситуацию с "Новой почтой"

  Комментировать
Штраф недопустим - Минэкономики отреагировало на ситуацию с &quot;Новой почтой&quot;
В Госпродпотребслужбе заверили, что штраф пересмотрят. Фото: Нова пошта

Минэкономики пересмотрит штраф в 325 млн грн, который наложили на "Новую почту". Госпродпотребслужба оштрафовала компанию за препятствование проверке.

"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов. Он субъективный и является недопустимым. Ситуацию тщательно изучат и проведут служебную проверку. Регулирующие органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению. Такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", - сообщили в Минэкономики.

Председатель Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая заверила, что штраф отменят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский начал грабить население и бизнес ради латания дыр в бюджете - Розенко

"Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию на молекулы. Этого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня у меня встреча с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества. Необходимо срочно менять законодательство. Иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах. Подчеркиваю: в Госпродпотребслужбе никто не будет рвать бизнес пока я возглавляю эту структуру ", - написала Магалецкая в Facebook.

Госпродпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 325, 85 млн грн за препятствования проверке. Компания подала в суд.

В "Новой почте" пояснили, что проверка состоялась в марте 2021 года. Перед этим на отделение в Харьковской области пожаловался клиент. Заявил о повреждении посылки на сумму 500 грн.

Представители Госпродпотребслужбы не обратились к руководству компании, чтобы показать документы. Предъявили их руководителю отделения. Затем представитель контрольного органа не расписался в специальном журнале. Об этом сообщили в "Новой почте".

За последние полгода Госпродпотребслужба провела 80 проверок в отделениях "Новой почты" в разных регионах Украины. Претензий к компании не было.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Штраф недопустим - Минэкономики отреагировало на ситуацию с "Новой почтой"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше

Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 10891
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 8604
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 1 Просмотров: 6417
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 6075
Платежки с долгами, &quot;медленные&quot; счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
 Просмотров: 4788
Экономика
Как будут перечислять деньги на субсидии - объяснение Минсоцполитики
Как будут перечислять деньги на субсидии - объяснение Минсоцполитики
В Украине резко подскочили цены на сладости — назвали причины
В Украине резко подскочили цены на сладости — назвали причины Просмотров: 351
Потребителей газа автоматически переведут к поставщику "последней надежды"
Потребителей газа автоматически переведут к поставщику "последней надежды" Просмотров: 351
Нацбанк обновил курс валют перед выходными
Нацбанк обновил курс валют перед выходными Просмотров: 297
В Украине подорожают яйца
В Украине подорожают яйца Просмотров: 387
Больше всего комментируют
8
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
3
Краще не ризикувати
3
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
Голосов: 26645
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть