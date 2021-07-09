Штраф недопустим - Минэкономики отреагировало на ситуацию с "Новой почтой"

В Госпродпотребслужбе заверили, что штраф пересмотрят. Фото: Нова пошта

Минэкономики пересмотрит штраф в 325 млн грн, который наложили на "Новую почту". Госпродпотребслужба оштрафовала компанию за препятствование проверке.

"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов. Он субъективный и является недопустимым. Ситуацию тщательно изучат и проведут служебную проверку. Регулирующие органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению. Такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", - сообщили в Минэкономики.

Председатель Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая заверила, что штраф отменят.

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"Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию на молекулы. Этого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня у меня встреча с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества. Необходимо срочно менять законодательство. Иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах. Подчеркиваю: в Госпродпотребслужбе никто не будет рвать бизнес пока я возглавляю эту структуру ", - написала Магалецкая в Facebook.

Госпродпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 325, 85 млн грн за препятствования проверке. Компания подала в суд. В "Новой почте" пояснили, что проверка состоялась в марте 2021 года. Перед этим на отделение в Харьковской области пожаловался клиент. Заявил о повреждении посылки на сумму 500 грн. Представители Госпродпотребслужбы не обратились к руководству компании, чтобы показать документы. Предъявили их руководителю отделения. Затем представитель контрольного органа не расписался в специальном журнале. Об этом сообщили в "Новой почте". За последние полгода Госпродпотребслужба провела 80 проверок в отделениях "Новой почты" в разных регионах Украины. Претензий к компании не было.