Столичные отели подняли цены в сотни раз

Накануне финала Лиги чемпионов УЕФА отели столицы стремительно подняли цены для туристов.

По данным сервиса бронирования Booking, в отдельных гостиницах цены подняли в сотню раз. В то же время 98% номеров на 26 мая уже недоступны, пишет "Главред".

Апартаменты, которые остались, будут стоить туристам в среднем около 100 тыс. грн в день. Это - 3200 евро.

Автор: glavred.info Перед финалом Лиги Чемпионов гостиницы подняли цены в сотни раз.

Правда, номер в столичном отеле Harmony in Andreew descent 26 мая будет стоить 190 тыс. грн. Через неделю его цена опустится до 550 грн.

В Нацбанке подсчитали, что на финал Лиги чемпионов в Киев приедут около 50-70 тыс. человек. В среднем они будут тратить $100-150 в день.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая на киевском стадионе НСК "Олимпийский".