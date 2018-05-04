Столичные отели подняли цены в сотни раз

Накануне финала Лиги чемпионов УЕФА отели столицы стремительно подняли цены для туристов.
По данным сервиса бронирования Booking, в отдельных гостиницах цены подняли в сотню раз. В то же время 98% номеров на 26 мая уже недоступны, пишет "Главред".
Апартаменты, которые остались, будут стоить туристам в среднем около 100 тыс. грн в день. Это - 3200 евро.
Правда, номер в столичном отеле Harmony in Andreew descent 26 мая будет стоить 190 тыс. грн. Через неделю его цена опустится до 550 грн.
В Нацбанке подсчитали, что на финал Лиги чемпионов в Киев приедут около 50-70 тыс. человек. В среднем они будут тратить $100-150 в день.
Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая на киевском стадионе НСК "Олимпийский".
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