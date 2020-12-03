Стоимость красной икры стремительно растет: сколько сейчас стоит деликатес

На цену влияют два фактора: курсовая разница гривны к доллару и плохой улов. Фото: pexels.com

Красная икра горбуши и кеты подорожала на 20% в годовом измерении.

Сезон промысла икры горбуши и кеты на Аляске продолжается с конца июня по сентябрь, поэтому цена закупки фактически не меняется с октября по май. Вся легальная икра в Украине приходит именно с Аляски, рассказывает агентство "Украинские Новости".

На цену влияют 2 фактора: курсовая разница гривны к доллару и плохой улов. В этом году рыбы пришло на 30-40% меньше, поэтому стоимость икры выше.

На данный момент икра горбуши на украинском рынке стоит 1,8 - 2 тыс грн/кг, кеты - 2 - 2,4 тыс грн/кг, форели - 1,4 - 1,6 грн/кг.

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Икра форели, которую Украина импортирует из Дании, Норвегии и Финляндии, является аквакультурной. То есть ее можно найти на рынке в течение всего года. Цена этой икры может быть ниже прошлогодней, так как из-за пандемии Covid-19 рестораны в Европе делают меньше заказов.

В начале 1-го зимнего месяца существенно подорожали тепличные овощи. В частности, 1 кг огурцов в супермаркетах стоит 44,90 грн. На рынке за них просят 40 грн. Прогнозируют, что цены будут и дальше расти.