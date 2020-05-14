Ставки по кредитам начали расти

4 из 10 украинцев за последний месяц оформляли кредит или занимали деньги. Фото: pixabay.com

Украинские банки начали поднимать процентные ставки по новым гривневым кредитам для населения.

Согласно оперативной информации Национального банка Украины, процентные ставки по кредитам для населения в гривне в апреле поднялись на 0,6 п.п. – с 37,3% в марте до 37,9% в апреле.

В то же время ставки по валютным кредитам для населения снизились до 3,7% (-3,7 п. п.).

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Ставки по кредитам в национальной валюте для предприятий в апреле снизились до 12,9% (13,3% в марте), а по валютным – до 4,7% (5,5% в марте).

Отметим, что, согласно исследованию Youкраїна, 6 из 10 респондентов имеют кредит или денежный долг.

В 13% украинцев есть кредит в банке, а у 8% - в небанковских учреждениях.

Также, согласно данным опроса, 4 из 10 украинцев (36%), участвующих в исследовании, за последний месяц оформляли кредит или занимали деньги.

Для быстрого восстановления экономики после карантина Национальный банк Украины планирует продолжать свою политику во время кризиса. Последние 3-4 года деятельность НБУ была направлена на сохранение макрофинансовой стабильности.