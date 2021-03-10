Статус безработного можно будет подтверждать через интернет

Правительство предоставило новые возможности безработным. Фото: pexels.com

Правительство разрешило дистанционно подтверждать статус безработного.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял в среду без обсуждения, передает "Интерфакс-Украина".

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что постановление позволяет безработному во время карантина подтверждать свой статус без посещения центра занятости. Срок подачи документов для предоставления такого статуса в режиме онлайн увеличили с 10 до 30 дней.

Внедрили дистанционное составление плана трудоустройства. Предусматривается право на прохождение профподготовки лицам, уволенным с военной службы после участия в АТО и ООС после достижения пенсионного возраста.

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Документ распространяет право на получение работодателями компенсации за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих лиц, получающих государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

В Киеве 2/3 безработных составляют женщины. Из 33,7 тыс. обращений к столичной службе занятости 20,2 тыс. - от женщин. Такую ситуацию в ведомстве объясняют дисбалансом на рынке труда Киева.