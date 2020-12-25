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пятница, 25 декабря 2020 15:45

Стало известно, кому не светит обещанная выплата 8000 гривен

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Стало известно, кому не светит обещанная выплата 8000 гривен
Фото: zmist.pl.ua

Более 354 тысяч предпринимателей и наемных рабочих получили помощь по 8 тыс. грн от правительства. В целом это 2,8 млрд грн.

Об этом заявил Евгений Капинус, председатель правления Пенсионного фонда Украины.

"Мы перешли в режим, когда ежедневно получаем от Минцифры перечни лиц, подавших заявку на получение помощи, и стараемся ежедневно совершать те проплаты, которые поступают в Пенсионный фонд. Подлежат выплате те лица, перечень основной деятельности которых определен Кабмином. Если это не основной вид деятельности в работе этих предпринимателей или застрахованных лиц, выплаты не осуществляются", - заявил Капинус.

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Подать заявку о материальной помощи можно в приложении "Действие" в личном кабинете, выбрав раздел "услуги".

Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных.

Более 261 тыс. украинцев подали заявку через государственную сервис "Дия" на получение единовременного пособия в 8 тыс. грн. Тысяча заявлений в секунду. Такой темп взяли на старте. Сегодня более 261 тысяч украинский успешно оформили заявки на выплаты за "Дия" за 5 дней.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

ukraina24.segodnya.ua
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25
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