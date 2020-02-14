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пятница, 14 февраля 2020 09:56

Стало известно, где больше всего подорожает вода

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Стало известно, где больше всего подорожает вода
Для украинцев подорожает холодная вода. Тарифы вырастут на 15-20% pixabay.com

Для украинцев подорожает холодная вода. Тарифы вырастут на 15-20%. Платежки с новыми тарифами украинцы, скорее всего, увидят уже в марте.

Главной причиной повышения называют новый энергорынок, который власти запустили летом. Из-за перехода на новую модель водоканалы стали больше тратиться на покупку электроэнергии (э/э), которая является ключевой составляющей тарифов. В компаниях заявляли, что стоимость э/э для них выросла на четверть.

Эксперт Института GROWFORD Алексей Кущ объясняет, что новый энергорынок имеет различные формы, например, балансирующий или "на сутки вперед". Должникам же, которыми являются водоканалы, предлагается покупать э/э у поставщиков "последней надежды".

"Водоканалы находятся в состоянии хронической задолженности за электроэнергию, и для них нет других трейдеров, кроме поставщиков "последней надежды". Однако у них стоимость электроэнергии выше рыночной, почему получается искусственное завышение себестоимости тарифов водоканалов", - комментирует Кущ.

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В тарифах водоканалов учитывается зарплата персонала.

"Если увеличивается минимальная зарплата, то это влечет за собой перерасчет фонда оплаты труда, отражается на тарифах", - объясняет юрист, директор Института города Александр Сергиенко.

Также в тарифы заложены амортизационные отчисления, расходы на реактивы, ремонт и обслуживание основных фондов, стоимость горюче-смазочных материалов и газа.

Например, в Киеве тариф на водоснабжение был увеличен на 13,6% до 11,2 грн/куб. м, а на водоотведение - на 6,3% до 7,96 грн/куб. м. В итоге имеем 19,16 грн/куб. м, а с НДС - 22,99 грн вместо текущих 20,82 грн.

Дороже всего вода будет стоить жителям востока и юга. Например, жителям Павлограда и Бердянска придется выложить до 40 грн/куб. м. чуть меньше будут платить жители Кропивницкого (37,62 грн) и Ужгорода (33,75 грн).

Здесь высокая стоимость услуг объясняется, помимо прочего, спецификой эксплуатируемых сетей и количеством потребителей "на трубе".

Эксперт Юрий Гаврилечко указывает, что сегодня реальную себестоимость тарифов водоканалов никто не просчитывает, кроме самих поставщиков услуг. Поэтому решение НКРЕКП "это плюс-минус пальцем в небо".

Председатель комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко считает, что повышение тарифов должно происходить после комплексной модернизации сетей и оборудования водоканалов. Только тогда повышение можно назвать справедливым.

Украинцам массово задерживают выплату льгот и субсидий. Наибольший долг во Львовской области. На начало 2020-го выплаты задержали в 19 областях Украины. Наибольшая задолженность во Львовской области - 7,2 млн грн, Днепропетровской - 4,9 млн грн и Киевской - 0,6 млн грн.

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