США выделили Украине $155 млн

USAID выделит Украине $ 155 млн на развитие. Фото: usaid.gov

О предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $155 млн через Агентство по международному развитию (USAID) объявили в США.

В тесном партнерстве с правительством Украины, USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев, сообщили в департаменте коммуникаций Кабинета министров Украины.

Дополнительные ресурсы в украинском правительстве планируют использовать "для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины".

Средства украинское правительство планирует направить на четыре основных направления: улучшение экономики и здоровья украинцев, антикоррупционные меры, противодействие российской агрессии, укрепление демократии.

Поддержка роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев

$ 34 млн планируют использовать на:

- улучшение качества основных медицинских услуг для украинцев в ​​рамках мероприятий по восстановлению Украины после пандемии;

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- поддержку экономики с целью привлечению инвестиций в энергетику, сельское хозяйство и финансовую отрасль, повышение экономической устойчивости малого и среднего бизнеса;

- оказание помощи в развитии земельного рынка для притока инвестиций в аграрный сектор.

Совершенствование мер по противодействию коррупции

$ 14 млн планируют использовать на:

- поддержку реформ и защиту антикоррупционных институтов с целью противодействия укоренившимся интересам, чтобы все ресурсы Украины использовались на благо ее народа;

- уменьшение объемов коррупции в сфере здравоохранения, закупку жизненно необходимых лекарственных средств с целью сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов и обеспечения доступа к качественным медицинским препаратам по более низкой цене;

- поддержку развития платформ электронного управления, которые упрощают доступ граждан к услугам и оптимизируют процесс получения ими пенсий, пособий по безработице и так далее.

Противодействие российской агрессии

$ 63 млн планируют использовать на:

- защиту прав человека и обеспечение доступа к правосудию украинцам, пострадавших от агрессии, которую поддерживает Кремль в Крыму и на Донбассе;

- снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы, а также укрепления украинских предприятий, которые работают на востоке страны;

- расширение доступа граждан к качественной и объективной информации в целях противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации, поддержки евроинтеграции и усиление демократических процессов в Украине.

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Укрепление демократии и управления

$ 44 млн планируют использовать на:

- расширение судебной реформы, чтобы украинцы чувствовали себя уверенными в том, что судебная система страны обеспечивает лучшее соответствие принципам равенства, беспристрастности и справедливости;

- укрепление недавно созданных объединенных территориальных общин и обеспечение более широкого предоставления качественных услуг жителям для содействия продвижению реформы децентрализации;

- поощрение молодежного лидерства и инноваций, а также участие в построении демократической, плюралистической, ориентированной на Европу Украины.

Сообщается, что правительства США и Украины "остаются решительно настроенными к реализации евроатлантических стремлений Украины и дальнейших совместных действий в поддержку ее народа".

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.

Об этом 7 апреля сообщила пресс служба посольства США в Украине.