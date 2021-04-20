США выделили Украине $155 млн

О предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $155 млн через Агентство по международному развитию (USAID) объявили в США.
В тесном партнерстве с правительством Украины, USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев, сообщили в департаменте коммуникаций Кабинета министров Украины.
Дополнительные ресурсы в украинском правительстве планируют использовать "для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины".
Средства украинское правительство планирует направить на четыре основных направления: улучшение экономики и здоровья украинцев, антикоррупционные меры, противодействие российской агрессии, укрепление демократии.
Поддержка роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев
$ 34 млн планируют использовать на:
- улучшение качества основных медицинских услуг для украинцев в рамках мероприятий по восстановлению Украины после пандемии;
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- поддержку экономики с целью привлечению инвестиций в энергетику, сельское хозяйство и финансовую отрасль, повышение экономической устойчивости малого и среднего бизнеса;
- оказание помощи в развитии земельного рынка для притока инвестиций в аграрный сектор.
Совершенствование мер по противодействию коррупции
$ 14 млн планируют использовать на:
- поддержку реформ и защиту антикоррупционных институтов с целью противодействия укоренившимся интересам, чтобы все ресурсы Украины использовались на благо ее народа;
- уменьшение объемов коррупции в сфере здравоохранения, закупку жизненно необходимых лекарственных средств с целью сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов и обеспечения доступа к качественным медицинским препаратам по более низкой цене;
- поддержку развития платформ электронного управления, которые упрощают доступ граждан к услугам и оптимизируют процесс получения ими пенсий, пособий по безработице и так далее.
Противодействие российской агрессии
$ 63 млн планируют использовать на:
- защиту прав человека и обеспечение доступа к правосудию украинцам, пострадавших от агрессии, которую поддерживает Кремль в Крыму и на Донбассе;
- снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы, а также укрепления украинских предприятий, которые работают на востоке страны;
- расширение доступа граждан к качественной и объективной информации в целях противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации, поддержки евроинтеграции и усиление демократических процессов в Украине.
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Укрепление демократии и управления
$ 44 млн планируют использовать на:
- расширение судебной реформы, чтобы украинцы чувствовали себя уверенными в том, что судебная система страны обеспечивает лучшее соответствие принципам равенства, беспристрастности и справедливости;
- укрепление недавно созданных объединенных территориальных общин и обеспечение более широкого предоставления качественных услуг жителям для содействия продвижению реформы децентрализации;
- поощрение молодежного лидерства и инноваций, а также участие в построении демократической, плюралистической, ориентированной на Европу Украины.
Сообщается, что правительства США и Украины "остаются решительно настроенными к реализации евроатлантических стремлений Украины и дальнейших совместных действий в поддержку ее народа".
Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.
Об этом 7 апреля сообщила пресс служба посольства США в Украине.
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