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четверг, 01 августа 2019 04:14

США вводят санкции против "Северного потока-2"

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США вводят санкции против &quot;Северного потока-2&quot;
Комитет США принял санкции против "Северного потока-2". Фото: Корреспондент

Комитет по международным отношениям Сената США одобрил санкции против физических и юридических лиц, привлеченных к строительству газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.

Теперь документ должны рассмотреть в Сенате и Палате представителей. Если члены Конгресса поддержат законопроект, его передадут на подпись президенту США Дональду Трампу, сообщает Радио Свобода.

Документ предусматривает санкции против кораблей, которые прокладывают российские газопроводы в море на глубине более 30 метров. Таким образом, санкции могут касаться и другого российского газопровода – "Турецкого потока".

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Проект российского газового монополиста "Газпрома" "Северный поток-2" должен доставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря.

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