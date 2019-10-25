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пятница, 25 октября 2019 07:53

США возобновят торговые привилегии для Украины

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США возобновят торговые привилегии для Украины
Администрация Белого дома планирует восстановить некоторые прекращены торговые привилегии для Украины. Фото - Главком

Администрация Белого дома планирует восстановить некоторые прекращенные торговые привилегии для Украины.

Восстановление привилегий планируется включить в пакет торговых мероприятий, запланированных к выпуску в этом месяце, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что торговый представитель Белого дома Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал рекомендацию восстановить некоторые торговые привилегии Украины. Это произошло, как тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон предупредил Лайтхайзера, что президент Дональд Трамп, вероятно, выступит против любых действий в пользу правительства в Киеве. Он именно тогда заморозил $ 391 млн военной помощи для Украины в сфере безопасности.

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В начале октября Лайтхайзер отправил необходимые документы в Белый дом во второй раз. 17 октября он отозвал их снова на фоне обсуждений политики президента Трампа в отношении Украины.

В этом месяце пакет документов снова рассмотрят.

США замораживали военную помощь Украине в $391 млн, потому что хотели, чтобы наша власть расследовала возможное вмешательство американской Демократической партии в президентских выборах в Штатах 2016 года. Компьютерный сервер, с которого демократы хотели изменить ход голосования, находился в Украине, предполагают в американской власти.

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Дата
25
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