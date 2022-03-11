США предоставят Украине новое вооружение - СМИ

Байден готов подписать закон о новых поставках. Фото: Pexels

После принятия Сенатом США законопроекта о "пополнении американских запасов оборудования, отправленного в Украину" ВСУ получат новые партии противотанкового и зенитного вооружения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пакет может включать в себя новые поставки 105-мм минометов и дополнительные комплексы Javelin и Stinger, сообщают источники.

Один из помощников Конгресса США отметил, что $3,5 млрд могут потратить на гранатометы M203, бронежилеты, снайперские винтовки и лазерные дальномеры.

Президент США Джо Байден готов утвердить этот законопроект.

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В среду он был принят в Палате представителей США. В четверг поздно вечером его одобрил и Сенат.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.