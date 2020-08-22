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суббота, 22 августа 2020 04:47

США предоставили Украине более $18 млн на борьбу с Covid-19

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США предоставили Украине более $18 млн на борьбу с Covid-19
Штаты помогли Украине на $12 млн. Фото: Главком

С начала пандемии коронавируса США выделили Украине $18,3 миллиона в виде медицинской и гуманитарной помощи.

"США оказывают помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) Украины на сумму примерно 18,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

Эти средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и в борьбе с последующим распространением коронавируса, а также смягчить социально-экономические последствия "в том числе для жителей на востоке Украины, которых задел конфликт".

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Всего с начала вспышки коронавируса Штаты выделили более $1,6 миллиарда на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.

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