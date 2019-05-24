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пятница, 24 мая 2019 15:54

США поможет странам отказаться от российского оружия

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Автор: REUTERS
  Европейская программа стимулирования рекапитализации поможет странам Восточной Европы перейти на американское оружие и отказаться от русского
Европейская программа стимулирования рекапитализации поможет странам Восточной Европы перейти на американское оружие и отказаться от русского

Европейская программа стимулирования рекапитализации поможет странам Восточной Европы перейти на американское оружие и отказаться от русского.

"Обновленная инициатива теперь нацелена не только ограничить влияние Кремля через продажу оружия, но и сократить экспорт китайских вооружений. В рамках реализации программы Госдепартамент будет тесно сотрудничать с Пентагоном", - сообщает Business Insider.

Страны, которые захотят воспользоваться предложением США, должны будут не просто пообещать больше не покупать российское и китайское оружие. Им придется также избавиться от старых арсеналов и закупить новые американские аналоги.

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"Цель в том, чтобы помочь нашим партнерам вырваться из российской цепи поставок и логистики, которая позволяла российским компаниям и персоналу получать доступ или к военным базам союзников НАТО, или к базам наших военных партнеров", - рассказали в Госдепартаменте.

В прошлом году Госдепартамент США включил в программу 6 бывших стран Варшавского договора: Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Северную Македонию и Словакию, а также Грецию. На восстановление их оружия Вашингтон выделил $190 млн.

США намерены увеличить до $300 млн финансовую поддержку безопасности в Украине 2020-го.

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