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пятница, 21 июня 2019 15:43

США помогут Украине запустить новый рынок электроэнергии – USAID привлекло международных экспертов

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США помогут Украине запустить новый рынок электроэнергии – USAID привлекло международных экспертов
Обучение проводится группой международных экспертов США, Польши, Болгарии

Агентство США по международному развитию (USAID) проводит в Киеве семинары-тренинги для подготовки компаний-поставщиков к работе в новом рынке электроэнергии, открытие которого запланировано на 1 июля 2019 г.

Программа тренингов направлена на разъяснение международных практик работы на либерализованных рынках его основным участникам: поставщикам, трейдинговым компаниям, поставщикам универсальных услуг (поставщики электроэнергии населению по фиксированным тарифам). Обучение проводится группой международных экспертов из США, Польши, Болгарии.

Cогласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019.

Ранее сообщалось, что USAID рекомендует запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Американские эксперты считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

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