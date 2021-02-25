Сравнили тарифы на воду в Украине и Европе

Украина вошла в десятку стран с самым низким уровнем тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Соответствующие результаты анализа обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

НКРЕКП сравнила средневзвешенные тарифы ближайших соседних стран и Украины, которые действовали 2020 года.

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"Украина входит в десятку стран с самым низким уровнем тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение. Ближайшие соседние страны, например, Польша, Болгария, Румыния, Словакия имеют существенно более высокие тарифы на соответствующие услуги", - говорится в сообщении НКРЕКП.

Автор: НКРЕКП Сравнили средневзвешенные тарифы ближайших соседних стран и Украины

В Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до апреля 2021 года.