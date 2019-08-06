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вторник, 06 августа 2019 21:10

Сравнили размер пенсий в разных областях Украины

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Сравнили размер пенсий в разных областях Украины
В начале июля средняя пенсия по стране составила 3006 гривен. Фото: Радіо Свобода

Самую большую среднюю пенсию получают в Киеве. Она равна 4148 грн. Наименьшие выплаты на Тернопольщине - 2315 грн. Разница составляет 79%.

"В Киеве средняя зарплата составляет 15650 гривен. Самая низкая зарплата в Кировоградской области. Разница со столицей составляет 83%. Это означает, что большая разница между регионами по размеру пенсии сохранится и в последующие десятилетия", - написал в Facebook глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

В начале июля средняя пенсия по стране составила 3006 грн. В январе была 2646.

"Только в семи регионах этот показатель выше среднестатистического по стране. В частности, в Киеве средняя пенсия равна 4148, в Донецкой области - 3950, Луганской - 3651, Днепропетровской - 3950, Запорожской - 3193, Киевской - 3060, Харьковской - 3050. Если сравнить пенсии и заработные платы по их равномерности распределения по регионам, то ситуация среди пенсионеров лучше работающих. На июль 2019 года только в четырех областях зарплата была выше средней по стране - в Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях. В случае с пенсиями видим, что семь областей с пенсией выше средней охватывают территории, где проживает 40% населения страны", - говорит Дорошенко.

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В Полтавской области средняя пенсия - 2932, Одесской - 2854, Николаевской - 2796, Львовской - 2733, Сумской - 2708, Черкасской - 2678, Черниговской - 2677, Кировоградской - 2656, Житомирской - 2615, Херсонской - 2583, Ивано-Франковской - 2569, Волынской - 2527, Хмельницкой - 2519, Винницкой - 2517, Ровенской - 2513, Черновицкой - 2386, Закарпатской - 2384, Тернопольской - 2315 грн.

"По данным Пенсионного фонда, с 1 января по 1 июля 2019 года больше всего вырос средний размер пенсии в Донецкой и Луганской областях - на 15%. Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях - на 14%", - добавил Алексей Дорошенко.

Пенсионеры, которым более 70 лет, будут оплачивать только определенную часть коммунальных услуг. Большую часть заплатит за них государство субсидиями, заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

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06
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